Тутберидзе отреагировала на отстранение российских фигуристов от международных турниров

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала решение Конгресса Международного союза конькобежцев (ISU) продлить отстранение российских спортсменов от крупных турниров. Об этом написало РИА ФАН.

По словам наставника, такое решение можно назвать полным абсурдом.

«Где же основной принцип — честный спорт (fair play)? Я считаю, что не должны обновляться рейтинги и раздаваться титулы в отсутствие нас — это абсурд. Знаю, что именно спорт стирает границы и объединяет всех спортсменов мира», — сказала Тутберидзе.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) призвал отстранить российских спортсменов от международных соревнований в связи с началом спецоперации на Украине.