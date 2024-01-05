Спорт 05 января 2024, 18:37 Президент IIHF назвал условие для возвращения российских хоккеистов на турниры IIHF: допуск сборной России зависит от безопасности проведения соревнований Jesper Zerman / Global Look Press

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Хоккейные сборные России и Белоруссии допустят до участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея на льду (IIHF), если будет организована безопасность соревнований. Об этом сообщает пресс-служба IIHF.

«Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф подчеркнул, что допуск российских и белорусских игроков к соревнованиям IIHF полностью зависит от безопасности спортсменов и организаторов», — указали в релизе.

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Весной 2022 года руководство IIHF объявило о решении отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе. Также у России забрали право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в прошлом году.

В октябре 2023 года Международная федерация хоккея на льду сообщила, что сборная России попадет в одну группу с США при условии, если команду допустят на Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.