Международная ассоциация бокса утвердила Умара Кремлева президентом организации | 360°

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25 сентября 2022, 18:38

Международная ассоциация бокса утвердила Умара Кремлева президентом организации

Умара Кремлева утвердили на посту президента Международной ассоциации бокса

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Международная ассоциация бокса (IBA) утвердила россиянина Умара Кремлева в должности президента организации. Решение приняли на внеочередном заседании в Армении, состоявшемся в воскресенье.

По словам Кремлева, IBA является независимой и сильной организацией. Выбор конгресса ассоциации бокса доказал правильный вектор развития.

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«Сегодня на заседании совета директоров я представлю четырехлетний план развития. У меня есть четкое видение того, что мы должны сделать для достижения наших целей», — рассказал президент организации.

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Против проведения новых выборов президента IBA в Ереване проголосовали 106 делегатов конгресса. За высказались 36, четверо воздержались.

На прошлой неделе состоялся бой между представителем Казахстана Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом. Поединок состоялся в Лас-Вегасе и продлился все 12 раундов. Победу одержал боксер из Мексики. Он защитил чемпионские титулы по версиям WBO, IBF, WBA и WBC в суперсреднем весе.

А в Луховицы приехал чемпион мира по боксу Сергей Липинец. Он встретился с юными спортсменами и провел для них мастер-класс.

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