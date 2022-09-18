Сауль Альварес завершил победой трилогию с Головкиным | 360°

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Сауль Альварес завершил победой трилогию с Головкиным

Мексиканский боксер Альварес победил представителя Казахстана Головкина в третьем бою

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Мексиканский боксер Сауль Альварес победил представителя Казахстана Геннадия Головкина в третьем поединке, который состоялся утром в воскресенье, 18 сентября, в Лас-Вегасе.

Бой прошел все 12 раундов, в первой половине  поединка преимущество было на стороне мексиканца, который работал агрессивнее джебом и запускал хорошие апперкоты.

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После восьмого раунда Головкин активизировался и начал чаще использовать силовые панчи, однако этого не хватило для победы.

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Судьи единогласным решением решением отдали победу 32-летнему Альваресу, он защитил чемпионские титулы по версиям WBO, IBF, WBA и WBC в суперсреднем весе.

Это третий поединок между боксерами. Впервые они встретились в ринге в 2017 году, однако не сумели выявить победителя. Спустя год боксеры провели реванш, раздельным решением судей победил Альварес.

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