Месси засудит «Барселону»

Испанская El Mundo ранее сообщила, что стоимость контракта Месси с «Барселоной», который истекает в июне этого года, превышает 555 миллионов евро. Руководство клуба заявило, что сожалеет о публикации, пообещав подать на газету в суд.

Футболист и его адвокаты, в свою очередь, готовятся подать иски на трех человек, которым были известны условия контракта Месси, просочившиеся в прессу. Это экс-президент клуба Жозеп Бартомеу и директор Оскар Грау, отвечавшие за подписание договора. Ответчиком также выступит Карсел Тускетс, исполняющий обязанности президента «Барселоны», которому тоже известны условия контракта, сообщило Marca.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду ранее забил 760-й гол в своей карьере. Этот мяч сделал знаменитого португальца лучшим бомбардиром в истории футбола.