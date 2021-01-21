Роналду забил 760 голов и стал лучшим бомбардиром в истории футбола

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду забил 760-й гол в своей карьере. Этот мяч сделал спортсмена лучшим бомбардиром в истории футбола. Он побил абсолютный рекорд чехословацкого форварда Йозефа Бицана.

Свой 760-й мяч Роналду забил во время игры с «Наполи» в финале Суперкубка Италии. Футболист открыл счет на 64-й минуте матча. Ему удалось забить гол с близкого расстояния после углового. Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу «Ювентуса».

После очередного забитого мяча Роналду опередил по их количеству бывшего нападающего сборных Австрии и Чехословакии Йозефа Бицана. Форвард выступал в 1950-е годы и забил 759 голов в официальных матчах. Ранее Роналду удалось обойти по числу забитых мячей бразильского футболиста Пеле, на счету которого было 757 голов в 812 официальных матчах. Сам Роналду провел 1036 матчей.

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) набрал символическую сборную из лучших игроков 2020 года. В команду попал Роналду, а также Неймар, Месси и сразу пять футболистов «Баварии».