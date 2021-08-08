Месси заплакал на прощальной пресс-конференции в «Барселоне»

Аргентинский нападающий Лионель Месси не смог сдержать эмоции на прощальной пресс-конференции в «Барселоне», где он провел всю карьеру. Футболист расплакался и признался, что не может поверить в реальность. Он назвал каталонский клуб своим домом.

«Я не могу придумать, что сказать. Я не могу смириться с реальностью — что покину этот клуб и полностью изменю свою жизнь. <…> Я был здесь всю жизнь. С 13 лет. И вот спустя 21 год я уезжаю. С женой. С моими тремя маленькими каталонско-аргентинскими детьми. И я не могу обещать, что мы не вернемся. Потому что это мой дом», — заявил Месси, вытирая слезы.

Форвард добавил, что пока он никаких контрактов не подписывал, так что «Пари Сен-Жермен» — это одно из возможных мест продолжения карьеры. По словам Месси, после новостей об уходе из «Барсы» с ним связались многие клубы.

На днях стало известно, что «Барселона» не смогла продлить контракт с Месси из-за условий высшей футбольной лиги Испании и его гонораров. Накануне президент родного клуба форварда Жоан Лапорта заявил, что аргентинец уходит в ПСЖ.