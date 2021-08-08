Президент «Барселоны» назвал новый клуб Месси

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта во время ужина с коллегами из «Реала» подтвердил, что аргентинский форвард Лионель Мессии переходит в «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщил сайт Tuttomercatoweb.

«Месси перейдет в ПСЖ. Я бы хотел, чтобы он остался в „Барселоне“, но этого не будет. Я сделал все возможное для того, чтобы он остался», — приводит сайт слова Лапорты.

На днях стало известно, что «Барселона» не смогла продлить контракт с Месси из-за условий высшей футбольной лиги Испании и гонораров, которые запросил нападающий. В Сети появилась информация, что прославленный аргентинец перейдет в «Пари Сен-Жермен». Позже брат владельца ПСЖ Халифа бен Хамад Аль-Тани запостил твит с фото Месси в футболке французского клуба. Он написал, что футболист завершил переговоры с руководством команды, и пообещал потом поделиться подробностями.

Футбольный эксперт Андрей Малосолов в беседе с «360» заявил, что уход Месси из «Барселоны» — это большая имиджевая потеря для каталонцев. По его словам, спортсмен мог уйти из «Барсы» из-за конфликта со своенравным Лапортой.