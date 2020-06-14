Фанат проник на закрытый матч ради селфи с Месси

Матч между ««Мальоркой» и «Барселоной» стал первым после возобновления чемпионата. На 53-й минуте игру остановили, потому что на поле выбежал молодой человек и направился к Месси. Он успел сделать селфи с игроком прежде, чем охранники вывели его с поля.

В беседе с журналистами молодой человек признался, что для перелез через двухметровый забор, чтобы попасть на стадион и сделать селфи с футболистом.

«Месси — мой кумир. Я сделал фотографию, но меня заставили ее удалить», — пожаловался он. Молодой человек признался, что сам он француз, но очень давно живет в Испании. После задержания ему пришлось дать все свои данные полиции, теперь ему придет штраф.

Сам он пояснил, что не жалеет о случившемся. Он планировал попасть на поле, как только узнал, что соревнования возобновятся, чтобы сфотографироваться с Месси. По его словам, это был прекрасный опыт.

Матч, на который проник фанат, завершился победой «Барселоны» со счетом 4:0.