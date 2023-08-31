Спорт 31 августа 2023, 09:16 Месси впервые после перехода в «Интер Майами» не отличился в матче «Интер Майами» и «Нэшвилл» сыграли вничью в матче MLS РИА «Новости»

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Матч Высшей лиги футбола (Major League Soccer) между «Интер Майами» и «Нэшвиллом» завершился со счетом 0:0. Нападающий Лионель Месси провел на поле все 90 минут и не забил ни одного гола, сообщил «Чемпионат».

Встреча прошла на стадионе «Пи Эн Кей Стэдиум» в Форт Лодердейле. Звездный нападающий «Интер Майами» Лионель Месси играл на всем притяжении матча, но впервые после перехода в команду никак не отличился. Футболисты «Нэшвилла» тоже не забили ни одного гола, игра завершилась вничью.

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«Интер Майами» с 22 очками занял 27-е место в турнирной таблице Восточной конференции, его противник по прошедшему матчу с 39 очками расположился на девятой строчке. Лучшей осталась команда «Цинциннати», на счету которой 54 очка.

Лионель Месси ушел из «Пари Сен-Жермен» летом 2023 года. Его дебютом в MLS стала игра против «Нью-Йорк Ред Буллз». Аргентинцу пригрозили санкциями за отказ вопреки правилам лиги общаться с журналистами.