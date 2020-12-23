«Барселона» победила «Вальядолид» в чемпионате Испании. Месси вошел в историю

Футболисты испанского клуба «Барселона» одержали победу над «Вальядолидом» в матче 15-го тура чемпионата страны. Встреча закончилась со счетом 3:0.

«Барселона» играла на выезде. В ее составе отличились Клеман Лангле — на 21 минуте, Мартин Брейтуэйт — на 35-й и Лионель Месси — на 65 минуте. Для последнего этот гол стал 644-м в составе «Барселоны».

Спортсмен войдет в историю мирового мирового футбола, как лучший бомбардир по голам за один клуб. Он обошел трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле, забившего за свою карьеру 643 мяча за бразильский «Сантос».

Ранее именно Пеле поздравил Месси с тем, что он догнал его по количеству мячей.

По итогам матча у «Барселоны» 24 очка, клуб занимает пятое место в турнирной таблице Ла Лиги. «Вальядолид» с 14 очками располагается на 18-й строчке.