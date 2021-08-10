У фанатов испанской «Барселоны» осталась надежда на то, что форвард Лионель Месси останется в футбольном клубе. Об этом написала газета La Porteria. По их данным, каталонцы сделали футболисту «последнее предложение».

По данным источника издания, исполнительный директор «Барселоны» Ферран Ревертер сейчас участвует в переговорах. Однако официальной информации на эту тему еще не было.

Несколько дней назад «Барселона» объявила, что не может подписать контракт с 34-летним Месси из-за финансовых правил Ла Лиги. Все дело в том, что футболист является свободным агентом. Президент футбольного клуба Жоан Лапорта сообщил, что шестикратный обладатель «Золотого мяча» продолжит карьеру во французском «Пари Сен-Жермене».

Месси недавно заявил, что еще не подписал контракт с «Пари Сен-Жермен». Он отметил, что после официального заявления об уходе с ним связались многие футбольные клубы. Когда спортсмен уходил из «Барселоны», то не смог сдержать слез. Он играл за клуб 21 год, с 13 лет. В прошлом сезоне Месси провел 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов.