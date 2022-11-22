Спорт 22 ноября 2022, 20:33 Месси счел тяжелым ударом проигрыш Аргентины на ЧМ-2022 Футболист Месси назвал тяжелым ударом проигрыш Аргентины на ЧМ-2022 РИА «Новости»

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Футболисты Аргентины проиграли соперникам из Саудовской Аравии на чемпионате мира по футболу. Капитан команды Лионель Месси заявил, что у этого поражения нет никаких оправданий. Его процитировала в Twitter пресс-служба национальной сборной.

По словам Месси, члены его команды знали, что в сборной Саудовской Аравии играют сильные футболисты. Они хорошо владеют мячом и совершают много атак.

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«Мы работаем над этим, но немного торопимся. У нас нет никаких оправданий. Мы будем сплоченнее, чем когда-либо. Это сильная группа, что мы и увидели. Теперь мы оказались в той ситуации, в которой не были долгое время», — отметил капитан аргентинской команды.

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Проигрыш он назвал тяжелым ударом и признался, что сборная не ожидала для себя подобного начала соревнований.

Встреча Саудовской Аравии и Аргентины завершилась со счетом 2:1. Матч проходил в рамках чемпионата мира по футболу в Катаре. Команда Саудовской Аравии стала первой сборной из Азиатской конфедерации футбола, забившей аргентинцам более одного гола на ЧМ.