22 ноября 2022, 15:40
Саудовская Аравия обыграла Аргентину в матче на ЧМ-2022
Аргентина впервые с 1990 года проиграла матч на старте ЧМ
Команда Саудовской Аравии одержала победу в игре с национальной сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре. Саудовцы и аргентинцы закончили игру со счетом 2:1.
Первые 45 минут матча сильнее были представители Аргентины, они успели забить гол соперникам. Лионель Месси реализовал пенальти на 10-й минуте.
Реклама
Однако во втором тайме Саудовская Аравия вышла вперед. Голы забили Салем Аль Давсари и Салех Аль Шехри.
Реклама
На 89-й минуте игры тренерский штаб Саудовской Аравии решил сделать двойную замену. Ферас Аль‑Брикан и Наваф Аль‑Абед ушли с поля, их заменили Асири Хаитам и Абдулелах Аль‑Амри. Игра прошла в городе Лусаил, на стадионе «Лусаил Айконик».
Любителей футбола 22 ноября ожидают матчи между Данией и Тунисом, Мексикой и Польшей, а также Францией и Австралией. Накануне, 21 ноября, команда Нидерландов обыграла сборную Сенегала со счетом 2:0.
Саудовская Аравия
Аргентина
Чемпионат мира по футболу - 2022
Реклама
Реклама