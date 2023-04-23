Спорт 23 апреля 2023, 20:33 Месси прилетел в Барселону со всей семьей и чемоданами на фоне слухов о возвращении в «Барсу» Sport.es: футболист Месси прилетел в Барселону с семьей, помощником и 15 чемоданами РИА «Новости»

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Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси приземлился в Барселоне. Как сообщил местный сайт sport.es, вместе с футболистом в город также прибыли вся его семья и правая рука Пепе Коста. С собой спортсмен привез немалое количество вещей — 15 чемоданов.

Спортивные журналисты гадают о причинах визита аргентинца в Испанию. Одно из главных предположений, что его визит связан с возможным возвращением в клуб «Барселона». Об этом заявил обозреватель Жерар Ромеро. При этом, по мнению издания Mundo Deportivo, причина более прозаичная. Просто игрокам дали длинные выходные, и Месси прилетел в Испанию на отдых, тем более у него есть свой дом в Барселоне.

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В апреле стало известно, что Лионель Месси, скорее всего, покинет «Пари Сен-Жермен» после окончания сезона. Ему предложили контракт, но с серьезным сокращением зарплаты — на 75%. Поэтому он заявил, что может вернуться в «Барсу», откуда ушел летом 2021 года. Президент клуба также недавно обмолвился, что звездный футболист вернется в команду.