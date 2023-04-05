05 апреля 2023, 18:36
Футболист Месси намерен покинуть французский клуб «Пари Сен-Жермен»
Аргентинский футболист, обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси может покинуть французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» из-за сокращения зарплаты. Об этом сообщила газета L'Équipe.
Отмечается, что нападающего не устроили условия, обозначенные в новом контракте, из-за чего Месси рассматривает возвращение в футбольным клуб «Барселона».
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Как сообщил сайт «Политика сегодня», руководство «ПСЖ» пока что не подтвердило уход Месси из клуба.
Футбол
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