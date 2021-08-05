Месси покинул «Барселону»

«Барселона» объявила, что многолетний лидер команды Лионель Месси покинет клуб. Он провел в нем всю карьеру.

В сообщении клуба говорится, что «Барселона» и Месси договорились о подписании нового контракта. Но произойти этого не может, так как сумма его контракта не вписывается в нормативы испанской Первой лиги. Из-за сложившейся ситуации Месси не останется в «Барселоне».

«Обе стороны глубоко сожалеют о том, что пожелания игрока и клуба в конечном итоге не будут выполнены», — говорится в сообщении.

Руководство футбольного клуба поблагодарила игрока за его вклад в развитие и пожелало ему всего наилучшего в личной жизни и карьере.