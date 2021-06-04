Придется экономить: Месси урежут зарплату

Футболист Лионель Месси продлил контракт с испанским ФК «Барселона», несмотря на то, что клуб почти вдвое урезал его зарплату, сообщил сайт «Мир 24».

Лионель Месси продлит контракт с «Барселоной» на 10 лет. Испанский футбольный клуб сейчас испытывает финансовые трудности. По новому контракту зарплата легендарного футболиста составит 60 миллионов евро в год (около пяти миллиардов рублей). Это на 53 миллиона евро меньше, чем Месси получал раньше. Однако футболист не хочет покидать «Барселону».

«Мы сделали Месси предложение в соответствии с нашими возможностями. Несомненно, Лео заслуживает гораздо большего. Но он хочет остаться в „Барсе“. И я уверен, что он ценит усилия, которые мы прилагаем. Мы благодарны ему за это», — рассказал президент ФК «Барселона» Жоан Лапорта.