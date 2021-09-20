Месси отказался пожать руку главному тренеру ПСЖ после замены

Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Лионель Месси отказался пожимать руку главному тренеру клуба Маурисио Почеттино.

ПСЖ в матче шестого тура чемпионата Франции по футболу принимал на своем поле футболистов «Лиона», отметила «Российская газета».

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино на 76-й минуте встречи решил заменить Месси. Это, видимо, не слишком понравилось аргентинцу и уходя с поля он не пожал руку наставнику клуба. Момент попал в трансляцию матча.

В этой встрече футболисты «Лиона» открыли счет в начале второго тайма. Отличился Лукас Пакета. Счет вскоре сумел сравнять Неймар.

В итоге ПСЖ все же сумел одержать шестую подряд победу в сезоне. Победный гол в ворота противников забил Мауро Икарди.

Французское издание L’Equipe со ссылкой на своего источника раскрыло зарплату Месси в ПСЖ. Согласно действующему соглашению в первый год работы в клубе аргентинец заработает 30 миллионов евро. При этом в последующие два года сумма возрастет еще на 10 миллионов евро в том случае, если Месси останется в числе футболистов «Пари Сен-Жермен» на второй и третий сезоны.