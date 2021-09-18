Французское СМИ раскрыло зарплату Месси в ПСЖ

Французское издание L’Equipe со ссылкой на своего источника раскрыло зарплату аргентинского форварда Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ).

Согласно действующему соглашению в первый год работы в клубе аргентинец заработает 30 миллионов евро, указано в материале.

При этом в последующие два года сумма возрастет еще на 10 миллионов евро благодаря бонусу за лояльность, который Месси получит в том случае, если останется в числе футболистов «Пари Сен-Жермен» на второй и третий сезоны.

Французский клуб «Пари Сен-Жермен» 10 августа официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года. Незадолго до этого «Барселона» объявила, что не смогла подписать новый контракт с Месси, который выступал в основном составе каталонского клуба с 2004 года.

В составе «Барсы» Месси десять раз выигрывал чемпионат Испании, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино несколько дней назад рассказал, что пока нападающие Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе не достигли взаимопонимания на поле.