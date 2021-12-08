Месси обошел Пеле по количеству забитых голов

Футболист «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси забил 758-й гол в своей карьере. Этот мяч позволил спортсмену обогнать трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле.

Свой 758-й мяч Месси забил во время матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Его команда играла против бельгийского «Брюгге». Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Пари Сен-Жермен».

По информации Фонда спортивной статистики (RSSSF), Месси поднялся на одну строчку выше в списке игроков, забивших наибольшее количество голов в карьере. Он обошел бразильца Пеле. Лидером рейтинга является австрийский и чехословацкий форвард Йозеф Бицан, отправивший 805 мячей в ворота соперников.

В текущем сезоне Месси провел за «ПСЖ» 14 игр во всех турнирах. Футболист забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

В конце ноября Месси в седьмой раз стал обладателем «Золотого мяча». Второе и третье место досталось Роберту Левандовскому и Жоржиньо. Церемония вручения премии лучшим футболистам года по версии журнала France Football проходила в парижском театре «Шатле».