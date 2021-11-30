Форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси в седьмой раз стал обладателем «Золотого мяча». Премию лучшим футболистам года по версии журнала France Football вручили в парижском театре «Шатле».

Победителей объявили в Twitter издания. Месси уже был обладателем «Золотого мяча» в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах.

Вторым в голосовании оказался Роберт Левандовский, а третье место досталось итальянцу Жоржиньо.

Лучшим молодым игроком признали Педри из «Барселоны», Левандовски, который играет за «Баварию», стал лучшим бомбардиром. Одноклубник Месси Джанлуиджи Доннарумма завоевал титул лучшего голкипера.

Лондонскому «Челси» вручили «Золотой мяч» как лучшему клубу 2021 года.

Ранее Месси рассказал назвал главных фаворитов Лиги чемпионов сезона-2021/2022. В первую очередь он выделил свой клуб — «Пари Сен-Жермен».