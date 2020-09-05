Месси объяснил свое желание покинуть «Барселону»

Капитан и форвард «Барселоны» Лионель Месси почувствовал, что пришло время выходить на высочайший уровень. Он захотел достичь новых целей. Так спортсмен объяснил свое желание уйти из команды.

«Я говорил руководству клуба, что хочу уйти. Я говорил это весь год. Считал, клубу нужно больше молодых игроков, новых футболистов. И думал, что мое время в „Барселоне“ истекло», — рассказал он в беседе с Goal.com.

Мессии поделился, что ему было сложно на последних тренировках, во время игр и в раздевалке. Тогда спортсмен задумался о новых целях.

«Он [президент „Барселоны"] же всегда говорил, что в конце сезона я смогу решить, хочу ли я уйти или хочу остаться, но в итоге он не сдержал свое слово», — заключил футболист.

Ранее стало известно, что Мессии остается в «Барселоне», не смотря на желание покинуть клуб. Согласно его контракту, «Барселона» должна получить 700 миллионов евро в случае ухода своего игрока. Футболист признался, что эта сумма невыполнимая, поэтому он продолжит играть в «Барсе».