Месси объяснил свое желание покинуть «Барселону»
«Я говорил руководству клуба, что хочу уйти. Я говорил это весь год. Считал, клубу нужно больше молодых игроков, новых футболистов. И думал, что мое время в „Барселоне“ истекло», — рассказал он в беседе с Goal.com.
Мессии поделился, что ему было сложно на последних тренировках, во время игр и в раздевалке. Тогда спортсмен задумался о новых целях.
«Он [президент „Барселоны"] же всегда говорил, что в конце сезона я смогу решить, хочу ли я уйти или хочу остаться, но в итоге он не сдержал свое слово», — заключил футболист.
Ранее стало известно, что Мессии остается в «Барселоне», не смотря на желание покинуть клуб. Согласно его контракту, «Барселона» должна получить 700 миллионов евро в случае ухода своего игрока. Футболист признался, что эта сумма невыполнимая, поэтому он продолжит играть в «Барсе».