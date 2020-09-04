Месси поставил точку в истории с уходом из «Барселоны»

В пункте контракта были прописаны отступные, которые «Барселона» должна получить в случае ухода своего игрока. Пункт действовал до окончания спортивного сезона, который официально в этом году закончился 10 июня.

О своем уходе Месси заявил позже, чем и воспользовался клуб, аргументировав это тем, что поправка остается в силе до конца сезона-2021.

По словам Месси, он был готов идти дальше, чтобы соревноваться на высшем уровне, выигрывать титулы, бороться за победу в Лиге чемпионов. Однако стремление идти дальше остановил президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу.

«Я думал и был уверен, что смогу уйти, президент всегда говорил, что в конце сезона я могу решить, останусь я или нет», — сказал он. Единственным путем, которым игрок мог воспользоваться, было судебное разбирательство. Но спортсмен оказался не готов сделать такой шаг.

«Я бы никогда не пошел в суд против „Барсы“, потому что это клуб, который я люблю и который дал мне все с тех пор, как я приехал. Это клуб всей моей жизни. „Барса“ дала мне все, и я отдал все», — заявил он.

Теперь Месси будет готовиться к началу сезона под руководством нового тренера «Барселоны» Рональда Кумана. Команда восстанавливается после тяжелого сезона-2019/20, в котором ему не удалось выиграть Ла Лигу, Лигу чемпионов или выйти в финал Кубка Испании.