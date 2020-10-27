СМИ узнали об отставке президента «Барселоны». Им были недовольны Месси и фанаты

Это решение было принято после заседания совета директоров «Барселоны» во вторник, 27 октября. После отказа женералитет Каталонии перенести референдум об импичменте Бартомеу, он предложил совету директоров уйти в отставку. Это предложение приняли без обсуждения. Об уходе Бартомеу также сообщил журналист Танкреди Палмери на своей странице в Twitter.

Хосеп Мария Бартомеу занимает пост президента футбольного клуба «Барселона» с 2014 года. За это время каталонский клуб стал четырехкратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка страны, победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА и победителем клубного чемпионата мира.

В конце сентября бомбардир «Барселоны» Лионель Месси раскритиковал руководство команды за уход нападающего Луиса Суареса. По словам футболиста, Суарес является одним из самых важных игроков в истории «Барсы», поскольку форвард добился весомых достижений, как в команде, так и индивидуально.