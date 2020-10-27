facebook_pixel
    27 октября 2020, 23:42

    СМИ узнали об отставке президента «Барселоны». Им были недовольны Месси и фанаты

    Валерия Шафирко

    Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу и члены совета директоров испанского футбольного клуба уйдут в отставку. Об этом рассказал портал Sport.es.

    Это решение было принято после заседания совета директоров «Барселоны» во вторник, 27 октября. После отказа женералитет Каталонии перенести референдум об импичменте Бартомеу, он предложил совету директоров уйти в отставку. Это предложение приняли без обсуждения. Об уходе Бартомеу также сообщил журналист Танкреди Палмери на своей странице в Twitter.

    Хосеп Мария Бартомеу занимает пост президента футбольного клуба «Барселона» с 2014 года. За это время каталонский клуб стал четырехкратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка страны, победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА и победителем клубного чемпионата мира.

    В конце сентября бомбардир «Барселоны» Лионель Месси раскритиковал руководство команды за уход нападающего Луиса Суареса. По словам футболиста, Суарес является одним из самых важных игроков в истории «Барсы», поскольку форвард добился весомых достижений, как в команде, так и индивидуально.