По словам Месси, Суарес является одним из самых важных игроков в истории «Барсы», поскольку форвард добился весомых достижений, как в команде, так и индивидуально.

«Ты не заслужил, чтобы тебя выгнали таким образом. Но правда в том, что в настоящий момент меня ничего не удивляет», — цитирует футболиста портал News.ru.