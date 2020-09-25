«Ты не заслужил, чтобы тебя выгнали таким образом». Месси — об уходе Суареса из «Барсы»
Бомбардир «Барселоны» Лионель Месси на своей странице в Instagram раскритиковал руководство команды за уход нападающего Луиса Суареса. Об этом сообщило ИА RNS.
По словам Месси, Суарес является одним из самых важных игроков в истории «Барсы», поскольку форвард добился весомых достижений, как в команде, так и индивидуально.
«Ты не заслужил, чтобы тебя выгнали таким образом. Но правда в том, что в настоящий момент меня ничего не удивляет», — цитирует футболиста портал News.ru.