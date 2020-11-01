Mercedes досрочно выиграл Кубок конструкторов «Формулы 1»

Команда «Формулы 1» Mercedes выиграла Кубок конструкторов. Спортсмены получили трофей в седьмой раз в истории и седьмой раз подряд.

Это оказалось возможным после того, как пилот команды Red Bull досрочно завершил гонку на 13-м этапе чемпионата — Гран-при Эмилии-Романьи, который проходит в итальянской Имоле. Нидерландец Макс Ферстаппен сошел с дистанции на 51-м круге из-за проблем с шиной.

До Гран-при Эмилии-Романьи Mercedes лидировал в Кубке конструкторов с 435 очками, а Red Bull занимал второе место с 226 очками.

Благодаря этой победе Mercedes побил рекорд Ferrari, которая шесть раз подряд выигрывала Кубок конструкторов с 1999 по 2004 год. По общему количеству командных титулов Mercedes сравнялся с Lotus Cars. Наиболее успешными конструкторами в истории считаются Ferrari (16 Кубков конструкторов), «Уильямс» (девять) и McLaren (восемь).

Ранее финский пилот Mercedes Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при Эмилии-Романьи. Лучший круг у него составил минуту 13,609 секунды.