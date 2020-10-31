Боттас выиграл квалификацию Гран-при Эмилии-Романьи «Формулы 1»

Финский пилот Mercedes Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при Эмилии-Романьи — 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула 1».

Лучший круг у него составил минуту 13,609 секунды.

Вторым к финишу пришел его партнер по команде, британец Льюис Хэмилтон. Он отстал от лидера на 0,097 секунды. Третье место занял представитель Нидерландов Макс Ферстаппен из Red Bull, который уступил 0,567 секунды.

Заезды проходят в итальянской Имоле. Их проводят в укороченном формате, то есть вместо привычных трех сессий свободных заездов прошла только одна. После этого состоялась квалификация.

Гонка пройдет на автодроме «Энцо и Дино Феррари» в воскресенье, 1 ноября, в 15:10 по московскому времени. Россиянин Даниил Квят, представляющий Alpha Tauri, стартует с восьмой позиции, отметил сайт RT. Другой пилот команды, француз Пьер Гасли — с четвертой.

Ранее пилот Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии и побил рекорд Михаэля Шумахера по числу побед на этапах этого соревнования. Он одержал 92-ю победу.