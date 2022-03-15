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    15 марта 2022, 14:06

    «Меня не так поняли». Дзюба объяснил отказ ехать в сборную России

    Футболист Дзюба: не поехал в сборную России не из-за политики

    Максим Зинкин

    Решение нападающего Артема Дзюбы отказаться от участия в мартовском тренировочном сборе сборной России связано с не политическими моментами, а семейными обстоятельствами. Об этом игрок рассказал изданию «Спорт-Экспресс».

    «Меня не так поняли». Дзюба объяснил отказ ехать в сборную России

    «Я не поехал в сборную России не из-за политических моментов. Дело в семейных обстоятельствах, но я не хотел бы вдаваться в подробности. Слова Карпина неверно интерпретировали либо он меня неправильно понял», — заявил он.

    Футболист добавил, что свободное время хочет провести с семьей. Он не намерен отказываться от игр за национальную команду в будущем.

    Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил пресс-службе Российского футбольного союза, что Дзюбы отказался ехать на сбор из-за ситуации на Украине. По словам специалиста, у игрока там проживает много родственников.

    Мартовский сбор сборной России пройдет в Москве с 21 по 27 число.

    FIFA отстранила российских футболистов от участия во всех турнирах под своей эгидой.