FIFA и УЕФА отказались рассмотреть отстранение команд из России в ускоренном режиме

FIFA и УЕФА отказали Российскому футбольному союзу (РФС) в ускоренном рассмотрении дела об отстранении российских команд от международных соревнований. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня» со ссылкой на пресс-службу РФС.

В РФС уточнили, что спортивный арбитражный суд будет рассматривать это дело в обычном формате. После этого РФС будет обязан подать апелляцию не позднее 21 марта. Окончательное решение будет принято после того, как все стороны изложат свои позиции в письменном виде.