Медведеву предрекли победу над Джоковичем в финале Australian Open

У российского теннисиста Даниила Медведева есть все шансы обыграть первую ракетку мира — серба Новака Джоковича — в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису. Такой прогноз во время беседы с ТАСС сделал теннисист Андрей Рублев.

«Конечно, Дане реально победить в финале, он уже не один раз обыгрывал Джоковича и на очень крутых турнирах это делал. Матч в любом случае будет тяжелым для обоих — и для Новака, и для Дани. Будет очень интересный финал», — приводит агентство слова собеседника.

Рублев проиграл Медведеву в четвертьфинале Australian Open. Спортсмен отметил, что ему было легко играть со своим соотечественником, потому что «это часть их дела».

«Свое выступление оцениваю положительно, могу быть благодарен за все, что случилось, за результат. Не хватало же эмоций — не контролировал в очередной раз. Буду стараться полностью это убирать», — добавил теннисист.

Медведев и Джокович встретятся на корте 21 февраля. Матч начнется с минуты на минуту. В полуфинале серб обыграл нашего спортсмена Аслана Карацева, а Медведев победил грека Стефаноса Циципаса.