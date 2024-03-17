Спорт 17 марта 2024, 07:57 Медведев вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе Медведев обыграл Пола и встретится с Алькарасом в финале турнира в США РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российский теннисист Даниил Медведев оказался сильнее представителя США Томми Пола в полуфинальном матче турнира АТР в Индиан-Уэллсе. Встреча завершилась со счетом 1:6, 7:6 (7:3), 6:2 в пользу четвертой ракетки мира.

В другом полуфинальном матче испанец Карлос Алькарас обыграл итальянца Янника Синнера. В финале соревнований Медведев встретится с Алькарасом.

Реклама

В прошлом году в Индиан-Уэллсе Медведев уступил испанцу в финале со счетом 6:3, 6:2. Теннисисты играли пять раз, три матча из которых выиграл Алькарас, а 28-летний россиянин — два.

Ранее Медведев выиграл у датчанина Хольгера Руне со счетом 7:5, 6:4. А в январе он проиграл Яннику Синнеру в финале Australian Open.