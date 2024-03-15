Спорт 15 марта 2024, 08:16 Медведев одолел Руне и вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе Россиянин Медведев обыграл датчанина Руне на турнире по теннису в Индиан-Уэллсе РИА «Новости»

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Российский теннисист Даниил Медведев оказался сильнее представителя Дании Хольгера Руна в четвертьфинальном матче на турнире ATP в Индиан-Уэллсе. Встреча закончилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу четвертой ракетки мира.

После победы над Руне 28-летний Медведев вышел в полуфинал. Ему предстоит сыграть с американским теннисистом Томми Полом.

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Главным достижением россиянина было звание первой ракетки мира в 2022 году. Он смог удержаться на первой строчке в топ АТP всего 16 недель.

Нынешний турнир продлится до 17 марта. Матчи проводят на хардовом покрытии, призовой фонд соревнований превышает девять миллионов долларов.

В январе Медведев уступил Яннику Синнеру в финале турнира в Австралии. Теннисист объяснил поражение усталостью.