Спорт 03 апреля 2023, 01:25 Медведев выиграл турнир серии «Мастерс» в Майами Даниил Медведев победил Янника Синнера в теннисном турнире «Мастерс» в Майами РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россиянин Даниил Медведев стал победителем в теннисном турнире серии «Мастерс» в Майами. Он обыграл итальянца Янника Синнера со счетом 7:5, 6:3.

Счет в личных встречах стал 6-0 в пользу Медведева. Встреча длилась 1 час 35 минут. Это четвертая победа Медведева в соревнованиях под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов в текущем сезоне. Теннисист выиграл 19-й по счету в своей карьере турнир АТР в одиночном разряде.

Реклама

За победу в Майами россиянин заработал 1,262 миллиона долларов и 1000 рейтинговых очков. Итальянец Синнер получит 662 тысячи долларов и 600 баллов.

Весь призовой фонд турнира составляет 8,8 миллиона долларов.

Ранее россиянин Даниил Медведев одержал победу над соотечественником Кареном Хачановым в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Майами. За встречу Медведев совершил 13 эйсов и сделал шесть двойных ошибок, активно выиграл 37 мячей и совершил 21 невынужденную ошибку.