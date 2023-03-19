Спорт 19 марта 2023, 02:24 Медведев стал финалистом турнира ATP в Индиан-Уэллсе Теннисист Медведев вышел в финал турнира ATP в Индиан-Уэллсе, обыграв американца Тиафо РИА «Новости»

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Россиянин Даниил Медведев одержал победу в полуфинальном матче теннисного турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Призовой фонд турнира составляет 8,8 миллиона долларов.

В полуфинале отечественный спортсмен встретился с гражданином США Фрэнсисом Тиафо. Встреча закончилась со счетом 7:5, 7:6 (7:4). Спортсмены находились на корте один час 46 минут.

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В финале 27-летнему россиянину, за плечами которого 19 побед подряд, предстоит встретится с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом (1-й номер посева) и итальянцем Янником Синнером (11).

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В первых числах марта Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублева в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Дубае. Матч завершился со счетом 6:2, 6:2. В финале соотечественники в одиночном разряде пересеклись впервые с октября 2008 года.

Даниил Медведев уже успел завоевать три титула на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он стал победителем соревнований в Дубае, выиграл турнир в Роттердаме, а также занял первое место на соревнованиях в Дохе.