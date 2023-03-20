Спорт 20 марта 2023, 03:38 Медведев проиграл теннисисту Алькарасу в финале турнира ATP в США Теннисист Алькарас обыграл Даниила Медведева в финале турнира ATP РИА «Новости»

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Россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Карлосу Алькарасу в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс». В этом году призовой фонд турнира составил 8,8 миллиона долларов.

Финальный поединок проходил в Индиан-Уэллсе в США. Он закончился со счетом 6:3, 6:2 в пользу Алькараса. Спортсмен выступал на турнире под первым номером. У россиянина был пятый номер посева.

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Таким образом Алькарас вернул себе звание первой ракетки мира. В этой встрече Медведев прервал свою победную серию, насчитывавшую 19 матчей. Россиянин вышел в финал четвертого турнира за пять недель.

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Ранее Даниил Медведев одержал победу в полуфинальном матче теннисного турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. В полуфинале отечественный спортсмен встречался с гражданином США Фрэнсисом Тиафо. Встреча закончилась со счетом 7:5, 7:6 (7:4).

В спортивной копилке Медведева уже есть три титула на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он победил в соревнованиях в Дубае, выиграл турнир в Роттердаме, а также стал первым на соревнованиях в Дохе.