Медведев потеснил Надаля в рейтинге теннисистов

Россиянин Даниил Медведев улучшил свою позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Теперь он занимает в нем второе место. Обновленную версию рейтинга опубликовали на официальном сайте АТР.

Ранее Медведев занимал третью строчку. Но после третьего раунда турнира серии «Мастерс» в Мадриде он сместил на нее испанского теннисиста Рафаэля Надаля.

Россиянин Андрей Рублев сохранил за собой седьмую позицию, Карен Хачанов расположился на 24-й строчке, Аслан Карацев — на 27-й.

Лидером рейтинга остается серб Новак Джокович с 11 463 очками. У Медведева — 9780 очков. Надаль замыкает первую тройку с 9630 очками. В первую пятерку попали австриец Доминик Тим (8365 очков) и грек Стефанос Циципас (7610 очков).

В этом году Медведев смог дойти до финала Открытого чемпионата Австралии, где проиграл Джоковичу. В 2019 году россиянин уступил Надалю в решающем матче Открытого чемпионата США.

В конце прошлого сезона Медведев стал победителем Итогового турнира ATP. Его победная серия началась в 2020-м и завершилась в финале Открытого чемпионата Австралии, составила 20 матчей.