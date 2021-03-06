Россиянин Медведев станет второй ракеткой мира

Россиянин Даниил Медведев поднимется в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и, таким образом, получит звание второй ракетки мира. Об этом сообщили в Twitter.

ATP опубликует обновленный рейтинг своей организации 15 марта.

Спортсмен будет первым с июля 2005 года теннисистом в первой двойке рейтинга, который не входит в «большую четверку». В ней числятся Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер и Энди Маррей.

Медведев впервые в карьере поднимется на второе место в рейтинге.

В 2021 году Медведев дошел до финала Открытого чемпионата Австралии, где проиграл Джоковичу (7:5, 6:2, 6:2). Россиянин во второй раз выступал в финале турнира серии Большого шлема. В 2019 году в решающем матче Открытого чемпионата США он уступил Надалю.

В конце прошлого сезона Медведев выиграл Итоговый турнир ATP. Его победная серия, которая началась в 2020-м и завершилась в финале Открытого чемпионата Австралии, составила 20 матчей. Всего на счету 25-летнего Медведева числится девять побед на турнирах ATP.