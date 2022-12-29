Спорт 29 декабря 2022, 14:37 Мбаппе рассказал, о чем разговаривал с Месси после поражения Франции на ЧМ-2022 Килиан Мбаппе рассказал, что поздравил Лионелля Месси с победой Аргентины на ЧМ-2022 РИА «Новости»

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Игрок ФК «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) и французской сборной по футболу Килиан Мбаппе заявил, что после финала чемпионата мира в Катаре разговаривал с капитаном команды Аргентины Лионелем Месси. Мбаппе поздравил соперника с победой. Об этом сообщило издание Sportskeeda.

«Я поздравил его с победой. Для него это было целью всей жизни, так же как и для меня, но я потерпел неудачу. Поэтому я должен продолжать оставаться хорошим игроком», — сказал нападающий «Пари Сен-Жермен».

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Ранее Мбаппе заявил, что никогда «не переварит» поражение французов на ЧМ-2022. Об этом он сказал в интервью изданию Get French Football News. По его словам, проигрыш в мундиале не должен повлиять на его игру в ПСЖ. Он собирается выиграть с клубом главные турниры этого сезона.

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Финал чемпионата мира по футболу прошел 18 декабря. За первое место сражались сборные Франции и Аргентины, победу одержали аргентинцы после серии пенальти.