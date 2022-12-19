Спорт 19 декабря 2022, 00:51 «Мбаппе сделал нечто необыкновенное». Макрон прокомментировал поражение сборной Франции на ЧМ-2022 Президент Франции Макрон рассказал о разговоре с Мбаппе после поражения сборной в ЧМ-2022 РИА «Новости»

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Президент Франции прокомментировал итоги финального матча чемпионата мира по футболу. Сборная его страны заняла второе место, уступив победу Аргентине. Он заявил, что безгранично верил в свою команду. Его слова привел Sports.ru.

«Мы сильно отставали к концу первой половины. Но с огромным трудом сумели отыграться. Мбаппе сделал нечто необыкновенное, хотя это заслуга всей команды», — сказал Макрон.

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Он добавил, что к сборной вернулась страсть, и это очень радует его. Но все же легкая грусть после поражения есть.

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Когда матч закончился, Макрон вышел на поле и обнял лучшего бомбардира турнира Килиана Мбаппе.

«Мбаппе — прекрасный футболист, но ему лишь 24 года. Я ему об этом напомнил. Я сказал, что горжусь им», — добавил Макрон.

Кстати, 24 года Килиану Мбаппе исполнится завтра, 20 декабря.

В финальном матче Мбаппе забил три гола в ворота Аргентины — все мячи сборной в основном времени. После футболисты били пенальти: Аргентина забила четыре мяча, Франция — два.