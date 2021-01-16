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    16 января 2021, 20:14

    Матыцин поддержал замену гимна на «Катюшу» на Олимпиаде

    Алена Макаренко

    Предложение комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) исполнять «Катюшу» вместо гимна России на Олимпийских играх заслуживает уважения. В этом уверен министр спорта РФ Олег Матыцин, сообщил ТАСС.
    Матыцин поддержал замену гимна на «Катюшу» на Олимпиаде

    «К „Катюше“ отношусь с большим уважением, она имеет очень давние традиции в Советском Союзе, в России. Она известна во всем мире и ассоциируется с нашей страной. Такое мнение выразили спортсмены. Конечно, я отношусь к этому с уважением, будем поддерживать это», — сказал глава ведомства.

    Комиссия спортсменов предложила ОКР использовать песню «Катюша» вместо гимна России на Олимпиаде. Инициатива поступила после того, как Спортивный арбитражный суд запретил отечественным спортсменам выступать с национальными флагом и гимном. Санкции действуют в течение двух лет — до 16 декабря 2022 года.

    Певец Лев Лещенко тоже положительно отнесся к идее заменить гимн на «Катюшу». Тем более что песня не связана с войной, это обычная композиция, которую исполнял оркестр радио и телевидения с 1938 года. А трехкратной олимпийской чемпионке Анфисе Резцовой эти процессы напомнили «Маски-шоу», писала «Газета.ru».

    Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Зимняя Олимпиада в Пекине запланирована на 4–20 февраля 2022 года.