Лещенко поддержал идею петь «Катюшу» вместо гимна на Олимпиаде
«Замечательное предложение. Если нам не дают петь гимн, то надо петь хорошую русскую песню, которую все знают во многих странах, поют на разных языках», — заявил артист.
Эта песня не связана с войной, отметил Лещенко. «Катюша» — обычная песня, которую исполнял оркестр радио и телевидения с 1938 года.
«Идея хорошая, я о ней, кстати, говорил еще до того, как вышло это решение», — добавил певец.
В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил российских спортсменов от крупных международных соревнований на два года — до 16 декабря 2022-го. Россияне не имеют права выступать под национальным флагом, напомнила «Газета.ru». Также в это время нельзя использоваться гимн России в качестве музыкального сопровождения. Тогда комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) предложила исполкому ОКР использовать «Катюшу» вместо гимна в ближайшие два года.