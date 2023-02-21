Спорт 21 февраля 2023, 11:48 Матыцин назвал условия для защиты спорта от политизации и дискриминации по национальному признаку Министр спорта Матыцин: допуск россиян к Олимпийским играм зависит от многих факторов РИА «Новости»

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Допуск россиян к Олимпийским играм зависит от многих факторов. Об этом телеканалу «Звезда» заявил министр спорта России Олег Матыцин перед посланием президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

«Международные федерации, олимпийские комитеты стран должны консолидировать свои усилия, чтобы защитить спорт от политизации, от дискриминации по национальному признаку», — заявил он.

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По словам Матыцина, речь идет не только об участии российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, но о будущем олимпийского движения, его самостоятельности.

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Министр спорта также прокомментировал возможный бойкот Олимпиады некоторыми странами в случае допуска россиян к играм. Матыцин напомнил, что Международный олимпийский комитет (МОК) может ввести в отношении таких стран свои санкции.

Ранее в МОК поступило письмо, в котором около 30 стран требуют разъяснений по поводу решения о нейтральном статусе для российских и белорусских спортсменов. США, Великобритания, Германия и другие государства призвали не допускать Россию и Белоруссию к Олимпиаде до выяснения всех деталей.