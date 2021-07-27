Матыцин назвал победу пловцов Рылова и Колесникова на Олимпиаде исторической

Российские пловцы Евгений Рылов и Климент Колесников, которые получили золотую и серебряную медали на Олимпиаде в Токио, показали исторический результат. Такое заявление сделал министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Такие заплывы хочется пересматривать снова и снова, настолько красивой получилась эта борьба двух лидеров сборной команды России. Наши спортсмены добились исторического результата», — сказал Матыцин. Его процитировал ТАСС.

Также министр поздравил стрелков Бацарашкину и Черноусова с серебром. Они стали вторыми в стрельбе из пистолета в миксте.

Рылов стал первым россиянином, которые за последние 25 лет завоевал золото в плавании. В предыдущий раз российские пловцы побеждали на играх 1996 года. Тогда золото взяли Денис Панкратов и Александр Попов.

Евгений Рылов — подмосковный спортсмен. Он является воспитанником Андрея Шишина и центра «Дельфин». Пловец стал первым в дистанции 100 метров на спине. Климент Колесников оказался в этой дисциплине вторым. Бронзу завоевал американец Райан Мерфи.