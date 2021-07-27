Пловцы Рылов и Колесников взяли золото и серебро на стометровке на спине

Российские пловцы Евгений Рылов и Климент Колесников финишировали на первом и втором местах в заплыве на сто метров на спине на Олимпиаде в Токио. Последний раз золото в этом виде России удавалось выигрывать 25 лет назад.

Евгений Рылов проплыл за 51,98 секунды, он установил рекорд Европы. Вторым финишировал Климент Колесников — 52 секунды. Американец Райан Мерфи стал лишь третьим — 52,19.

Это первое золото у России за 25 лет в плавании в бассейне. Благодаря пятому золоту и шестому серебру Россия упрочила свои позиции в медальном зачете, она занимает четвертое место.

Россиянки Юлия Ефимова и Евгения Чикунова остались без медалей ОИ-2020 на 100 метров брассом.

Во вторник, 26 июля, наши спортсмены взяли сразу три золота. Историческую победу совершил тхэквондист Максим Храмцов. Впервые Россия на Олимпиаде взяла золото в этом виде спорта. Золото и серебро принесли саблистки Софья Великая и София Позднякова. Впервые за 25 лет удалось выиграть Олимпиаду в командном зачете российским спортивным гимнастам.