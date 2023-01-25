Спорт 25 января 2023, 20:06 Матч за Суперкубок УЕФА 2023 года перенесли из Казани в Афины УЕФА: место проведения матча за Суперкубок УЕФА 2023 перенесли из Казани в Афины РИА «Новости»

Читать 360tv в

УЕФА перенес место проведения матча за Суперкубок УЕФА 2023. Как сообщила пресс-служба союза, вместо Казани игра пройдет в Афинах.

Запланированная дата матча — 16 августа 2023 года.

Реклама

Российский стадион должен был впервые принимать такой матч. Решение об этом было принято в марте 2020 года на заседании исполкома УЕФА в Амстердаме.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили клубы и сборные России от участия в международных соревнованиях из-за конфликта на Украине. Наши футболисты не смогли принять участие в чемпионате мира по футболу, который недавно завершился в Катаре. Не попадут российские спортсмены и на чемпионат Европы 2024 года в Германии.

Ранее сообщалось, что представители Российского футбольного союза и УЕФА создадут рабочую группу по возвращению сборной и клубов к европейским турнирам. Первое заседание состоялось вчера, 24 января. Встреча пока не дала никаких результатов, но ожидается, что еще одно совещание состоится в феврале.