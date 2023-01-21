Спорт 21 января 2023, 22:41 Карпин рассказал об ожиданиях от заседания РФС и УЕФА Тренер Валерий Карпин признался, что ничего не ждет от грядущего заседания РФС и УЕФА Pxhere

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Представители Российского футбольного союза (РФС) и УЕФА встретятся 24 января, чтобы обсудить возвращение российских клубов на международную арену. Главный тренер сборной РФ по футболу Валерий Карпин заявил, что ничего не ожидает от предстоящего мероприятия. Об этом он рассказал в интервью «Матч ТВ».

«Жду, что будет встреча. Больше ничего не жду», — сказал Карпин.

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Также он сообщил, что не знает, как оценивать несостоявшийся переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC) — хорошо или плохо.

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Российскую сторону на встрече 24 января представит генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов и вице‑президент и глава Российской премьер‑лиги Александр Алаев.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили клубы и сборные России от участия в международных состязаниях. Из-за этого РФ не приняла участие в чемпионате мира по футболу в Катаре, который прошел осенью 2022 года. Также российские спортсмены не попадут на чемпионат Европы 2024 года в Германии.

РФС планировала перейти из УЕФА в AFC. Но в конце декабря голосование отменили. Тогда стало известно, что в 2023 году создадут рабочую группу с УЕФА и ФИФА, которая определит перспективы российского футбола.