Матч в Бразилии завершился дракой из-за картонных гробов

Массовая драка произошла после завершения футбольного матча команд «Интернасьонал» и «Гремио» в рамках 30-го тура чемпионата Бразилии. Причиной стали необычные баннеры — картонные гробы с логотипами «Гремио», которые достали болельщики «Интернасьонала». После стычки двое игроков получили красные карточки. Об этом сообщило издание ge.Globo.

Футбольный матч «Интернасьонала» и «Гремио» в рамках 30-го тура чемпионата Бразилии завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Но болельщикам оказалось мало победы. Они решили «похоронить» своих соперников и уже после финального свистка достали картонные баннеры в виде гробов с логотипами «Гремио», вероятно, намекая на их возможный вылет во второй дивизион чемпионата Бразилии.

Футболисты «Интернасьонала», решив поддержать эту акцию, взяли несколько баннеров у болельщиков и стали бегать с ними по полю. Это возмутило игроков «Гремио», из-за чего завязалась массовая драка. В результате двое участников получили красные карточки.

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