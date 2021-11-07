Неизвестный выстрелил в школьника на футбольном турнире в Красноярске

В Красноярске мужчина выстрелил в школьника из травматического пистолета на футбольном турнире. Об этом сообщил NGS 24 со ссылкой на осведомленный источник.

Школьные соревнования прошли в субботу, 6 ноября. Во время игры в спорткомплексе «Изумруд» один из пришедших поболеть отцов начал выкрикивать замечания в сторону команды-соперника. Подросток, находившийся неподалеку, решил сделать замечание 43-летнему местному жителю, сидящему на трибунах. В итоге произошел конфликт.

Мужчина не стал долго переговариваться с 17-летним мальчиком, он достал пистолет и выстрелил прямо в школьника. Подростка увезли в больницу с ранением плеча. По предварительным данным, юношу уже выписали, его здоровью ничего не угрожает.

Где находится сейчас злоумышленник, неизвестно. Но полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Остальные подробности происшествия выясняются.

В воскресенье в Волжском задержали двоих водителей, устроивших стрельбу из свадебного кортежа. Расследование началось после видео, опубликованного в социальных сетях.