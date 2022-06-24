Овечкин подписал контракт с «Динамо» на товарищеский матч с «Амкалом»

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин перевоплотится в футболиста. Хоккеист подписал контракт с московским «Динамо» на товарищеский матч против команды «Амкал», сообщил генеральный директор футбольного клуба Павел Пивоваров.

Бело-голубые проведут свою первую предсезонную игру на домашнем стадионе 25 июня. Овечкин будет играть под третьим номером, под ним за московскую команду играл и его отец, написал «Р-Спорт».

Пивоваров пояснил, что матч направлен на увеличение аудитории и клуб хотел использовать опыт коллег из медиафутбола.

«Мы подписали контракт с ним на матч, его участие очень вероятно. Он забил голов больше, чем Криштиану Роналду. Надеемся, Александр не подведет и выступит хорошо на футбольном поле», — заключил он.

В конце апреля форвард «Вашингтон Кэпиталз» пропустил два матча подряд в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за травмы, которую получил в игре против «Торонто». Тогда российский хоккеист неудачно столкнулся с вратарем Эриком Челльгреном.